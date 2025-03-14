Mein dunkles Geheimnis
Folge 76: Verdeckter Ermittler
23 Min.Ab 12
Die wohlhabende Viktoria lebt seit dem Tod ihres Mannes allein in ihrer riesigen Villa. Dann wird bei einem Einbruch um ein Haar ihr kostbarer Schmuck gestohlen. Der verdeckte Ermittler Sebastian vermutet, dass die Einbrecher es erneut versuchen werden und zieht kurzerhand in die Villa ein. Viktorias Tochter Luna misstraut diesen Ermittlungsmethoden. Wird Sebastian den Einbrechern das Handwerk legen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1