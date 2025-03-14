Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Mein fremder Freund

SAT.1Staffel 2Folge 88
Mein fremder Freund

Mein fremder FreundJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 88: Mein fremder Freund

22 Min.Ab 12

Die Kindergärtnerin Sandra trifft der Schlag, als sie zufällig ihren Freund mit einer unbekannten Schönen beim Shopping trifft. Zwar versichert Eric, dass die fremde Frau nur seine Kollegin sei, doch sein Verhalten sagt etwas anderes. Plötzlich geht er zum Sport und muss ständig länger arbeiten. Dann überrascht Sandra Eric dabei, wie er der fremden Frau einen Heiratsantrag macht. Ist Eric ein skrupelloser Lügner oder steckt etwas ganz anderes hinter seinem seltsamen Verhalten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen