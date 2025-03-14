Mein dunkles Geheimnis
Folge 95: Nachtschicht
23 Min.Ab 12
Die Lagerarbeiterin Lola weiß nicht, wie sie das Geld für die Klassenfahrt ihrer neunjährigen Tochter aufbringen soll. Also besorgt Lolas Oma Edith ihr kurzfristig einen Zweitjob als Toilettenfrau. Da sich die Arbeitszeiten überschneiden, greifen Lola und ihre Oma zu einem Trick, damit die Kolleginnen nichts merken. Alles läuft nach Plan, bis die Kolleginnen in dem Club feiern, in dem Lola sich etwas dazuverdient ...
