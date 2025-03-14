Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der rollende Rolf

SAT.1Staffel 2Folge 98
Der rollende Rolf

Der rollende RolfJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 98: Der rollende Rolf

23 Min.Ab 12

Rolf betreibt einen mobilen Tante Emma Laden. Der hilfsbereite Gemischtwarenhändler versorgt mit seinem Bringdienst viele Menschen in der ländlichen Gegend. Weil er kein Bier an 15-Jährige verkauft, liegt Rolf jedoch mit einigen Teenagern im Dauerclinch. Als Rolfs Wagen mit Hassparolen besprüht wird und seine Autoreifen zerstochen werden, gerät seine Existenz in Gefahr. Rolf hat die Dorfjugend in Verdacht. Doch als er den Täter stellen kann, traut er seinem Augen kaum.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen