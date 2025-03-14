Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Unter Dampf

SAT.1Staffel 3Folge 33
Unter Dampf

Mein dunkles Geheimnis

Folge 33: Unter Dampf

23 Min.Ab 12

Heike (38) hat endlich ihren Traum verwirklicht und sich mit einem kleinen Kochstudio selbstständig gemacht. Monatelang hat die Alleinerziehende nach einer neuen Wohnung mit einer geeigneten Küche gesucht, um ihr eigenes Kochstudio für individuelle Kochkurse zu eröffnen. Doch noch bevor sie richtig durchstarten kann, droht die Hausverwaltung ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen! Ihr langersehnter Traum droht zu platzen!

