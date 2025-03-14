Mein dunkles Geheimnis
Folge 40: Vater ohne Namen
22 Min.Ab 12
Anja (26) ist nach einer kurzen Liaison mit Priester Christian (29) schwanger. Christian beendet die Beziehung, denn er hat sich für seinen Glauben entschieden. Um ihn zu beschützen, verheimlicht Anja sowohl ihre Schwangerschaft als auch das Verhältnis. Als es ihr nicht mehr gelingt, ihre Umstände zu verbergen, beginnt das Gerede in der Gemeinde. Als Christian schließlich doch von der Schwangerschaft erfährt, trifft er eine folgenschwere Entscheidung.
Mein dunkles Geheimnis
