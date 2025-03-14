Mein dunkles Geheimnis
Folge 46: Das peinliche Erbe
23 Min.Ab 12
Das Leben der unbescholtenen Gisela gerät total aus den Fugen: Überraschend stirbt ihre Schwester und hinterlässt ausgerechnet ihr einen Swingerclub! Ein Schock für die prüde Frührentnerin! Doch sie führt das anrüchige Etablissement weiter. Nur - wie kann sie verhindern, dass ihre Bridgefreundinnen Karin, Inge und Doris davon erfahren? Gerade als Gisela glaubt, ihr schlüpfriges Erbe im Griff zu haben, läuft alles aus dem Ruder ...
