Mein dunkles Geheimnis

Zu vermieten

SAT.1Staffel 3Folge 49
Zu vermieten

Mein dunkles Geheimnis

Folge 49: Zu vermieten

22 Min.Ab 12

Nina und Erik sind zufrieden: Sie lieben sich, schätzen das Szeneviertel, in dem sie leben und fühlen sich in ihrer Wohnung äußerst wohl. Doch die Harmonie wird jäh gestört, als sie plötzlich von wildfremden Menschen belagert werden, die ihre Wohnung mieten wollen. Dabei berufen sich die Störenfriede auf eine entsprechende Annonce! Versuchen die ungeliebten Nachbarn, Nina und Erik aus ihrer Wohnung zu vertreiben? Als das Paar nachforscht, tun sich ungeahnte Abgründe auf ...

