Mein dunkles Geheimnis
Folge 69: Männer unter sich
22 Min.Ab 12
Charlotte findet Hinweise darauf, dass ihr Mann Holger sie belügt und seine Abende nicht im Fitness-Studio, sondern in einem mysteriösen Club verbringt. Charlotte verfolgt Holger und sieht, dass er sich vor dem Club nicht, wie erwartet, mit einer Frau, sondern mit attraktiven Männern trifft! Mit Unterstützung ihrer Freundin Peggy gelingt es Charlotte am rigorosen Türsteher vorbeizukommen und herauszufinden, was Holger in der dunklen Lasterhöhle treibt.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1