Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 77
23 Min.Ab 12

Paulette lebt sehr bescheiden, doch die Ausgaben fürs tägliche Leben übersteigen ihre kleine Witwenrente, so dass sie mit den Fixkosten in Rückstand gerät. Der Gerichtsvollzieher droht mit Pfändung und sogar Zwangsräumung. Die 70-Jährige sucht nach einem Weg, die benötigte Summe innerhalb der gesetzten Frist aufzutreiben. Die Aussicht auf guten Finderlohn für eine entlaufene Katze bringt sie auf eine ungewöhnliche "Geschäftsidee" ...

