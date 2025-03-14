Mein dunkles Geheimnis
Folge 8: Eine ungewöhnliche Affäre
23 Min.Ab 12
Angelika (41) ist nach der Trennung von ihrem Mann wie besessen davon, ihren Sohn Clemens (17) zu beschützen. Sie buhlt um seine Aufmerksamkeit und findet es ganz normal, dass er am Wochenende seine Freizeit mit ihr verbringt. Offensichtlich schließt Clemens seine Mutter immer mehr aus seinem Leben aus. Als Angelika ihn mit einem fremden Mann erwischt, vermutet sie, dass er nicht auf Mädchen steht. Sie will endlich Gewissheit haben und überschreitet dafür intime Grenzen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1