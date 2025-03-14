Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Haus, Schlange, Sarg

SAT.1Staffel 3Folge 83
Haus, Schlange, Sarg

Mein dunkles Geheimnis

Folge 83: Haus, Schlange, Sarg

23 Min.Ab 12

Kati steckt in der Klemme: Sie hat erfahren, dass ihre beste Freundin von ihrem Freund betrogen wird. Kati musste schwören, Annabelle nichts davon zu sagen. Also greift Kati zu einer List: Bei einem Mädelsabend legt sie Annabelle die Karten und beschwört ihre Freundin, dass die Symbole sie dringend warnen wollen, weil in ihrer Beziehung zu Yannick etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Doch Annabelle schaltet auf stur und schlägt die Warnung zunächst in den Wind.

