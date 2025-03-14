Mein dunkles Geheimnis
Folge 85: Kampf um den Chef
23 Min.Ab 12
Kerstins neuer Chef hat sie zu seiner Assistentin ernannt. Ihre Kolleginnen Annette und Maike gönnen ihr die Beförderung ganz offensichtlich nicht. Prompt unterläuft der 29-Jährigen ein berufliches Missgeschick nach dem nächsten. Schließlich muss sogar Kerstins beste Freundin und Kollegin Betsy kurzfristig bei einer Präsentation für sie einspringen. Kerstin glaubt, von Annette oder Maike gemobbt zu werden und ahnt nicht, wer es tatsächlich auf sie abgesehen hat.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1