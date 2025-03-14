Mein dunkles Geheimnis
Folge 86: Die Nachfolgerin
23 Min.Ab 12
Susanne Herrmann leitet seit zehn Jahren eine Bäckereifiliale. Als Luana Wulff auftaucht und sich als ihre designierte Nachfolgerin vorstellt, bricht für Susanne eine Welt zusammen. Sie glaubt, dass ihr Chef sie ersetzen will. Doch dann finden die Frauen heraus, dass ihre beiden Chefs unter einer Decke stecken. Luanas Arbeitgeber versucht, mit kriminellen Methoden seine Angestellte loszuwerden. Die Frauen tun sich zusammen und wollen ihren Vorgesetzen das Handwerk legen.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1