Mein dunkles Geheimnis
Folge 11: Ich bin dann mal weg!
22 Min.Ab 12
Kirsten (29) kommt von der Arbeit nach Hause und muss feststellen, dass sich ihr Freund Ben (32) mit aus dem Staub gemacht hat. Verzweifelt wendet sie sich an Bens alten Mitbewohner Jannik (30). Er weiß, dass Ben Frauen gerne ausnutzt. Die beiden erfahren, dass Ben schon vor Wochen seinen Job verloren hat. Als dann noch Geld aus Kirstens Haushaltskasse fehlt, schlägt ihre anfängliche Trauer in Wut um. Sie will den miesen Betrüger zur Rechenschaft ziehen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
