Mein dunkles Geheimnis
Folge 112: Mit Sicherheit
22 Min.Ab 12
Seit kurzem arbeitet Petra als Angestellte in einer Sicherheitsfirma. Zum ersten Mal bewacht sie nachts mit ihrem Kollegen Jens ein Industriegebiet. Als sie ein fremdes Fahrzeug überprüfen will, hält Jens sie zurück. Kurz darauf wird Petra von ihrem Chef fristlos gekündigt, weil in ihrem Schrank Drogen gefunden werden. Das will Petra nicht auf sich sitzen lassen. Gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Marlen legt sie sich auf die Lauer ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1