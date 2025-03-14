Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 117
Die Waffen der Frauen

23 Min.Ab 12

An ihrem ersten Arbeitstag hört Sekretärin Astrid ungewollt ein frivoles Telefonat ihres Chefs mit. Als später eine sehr junge und hübsche Frau im Büro auftaucht, beschleicht Astrid das Gefühl, dass ihr Chef Rüdiger seine Ehefrau Elisabeth betrügt. Astrid, die von ihrem Ex-Mann nach Strich und Faden hintergangen wurde, freundet sich mit Elisabeth an und versucht sie zu warnen. Doch die Frau ihres Chefs schlägt alle Bedenken in den Wind ....

SAT.1
