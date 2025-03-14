Mein dunkles Geheimnis
Folge 14: Hangover
22 Min.Ab 12
Als Dominic (31) nach seinem Junggesellenabschied in der Wohnung seines besten Kumpels Olli (39) aufwacht, brummt ihm ordentlich der Schädel. Dann der Schock: Die Trauringe sind verschwunden! In zwei Wochen soll seine Hochzeit stattfinden, und die Ringe sind ein ganz persönliches Symbol der Liebe. Für Dominic und Olli beginnt eine Odyssee auf der Suche nach den Ringen und vor allem stellt sich die Frage: Was lief da zwischen Dominic und der sexy Blondine aus dem Stripclub?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1