SAT.1Staffel 4Folge 27
23 Min.Ab 12

Der 26-jährige Boris ist auf dem Land groß geworden. Die Firma seines Vaters zu übernehmen kam für ihn nie in Frage, er wollte lieber in der Stadt Karriere machen. Seine Familie glaubt, Boris sei mittlerweile Chef einer erfolgreichen Firma, dabei arbeitet er noch immer als Praktikant. Als Boris zufällig von dem Überraschungsbesuch erfährt, bittet er kurzerhand seinen Chef Olaf (32), mit ihm Rollen zu tauschen. Kommen Boris' Eltern hinter seine Maskerade?

SAT.1
