Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Trainer ohne Lizenz

SAT.1Staffel 4Folge 34
Trainer ohne Lizenz

Trainer ohne LizenzJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 34: Trainer ohne Lizenz

23 Min.Ab 12

Fitnesstrainerin Christina (27) kann es nicht fassen - der neue Kollege Robin (32) benimmt sich gegenüber den Studiogästen unmöglich. Der Schönling gibt ihnen falsche Anweisungen und macht aus seinem Zumba-Kurs eine Chippendale-Show. Christina glaubt, dass er nicht mal einen Trainerschein besitzt. Aber sowohl die Bodybuilder als auch Fitnessstudio-Chefin Monika (45) scheinen begeistert von dem Neuen zu sein. Doch Christina lässt Robin nicht aus den Augen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen