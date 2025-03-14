Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 36
23 Min. Ab 12

Nachdem ihr Ex-Mann sie vor zwei Jahren verlassen hat, muss Barbara (55) alleine für ihre beiden Söhne Lukas (16) und Benjamin (14) sorgen. Vor einem halben Jahr verlor sie aber ihren Job im Callcenter. Eine neue Anstellung ist nicht in Aussicht und die finanzielle Situation der Familie wird von Tag zu Tag schwieriger. Um den Kühlschrank zu füllen und ihren Söhnen endlich mal wieder etwas Gutes zu tun, droht Barbara auf die schiefe Bahn zu geraten.

