SAT.1Staffel 4Folge 51
Folge 51: Doppelt hält besser

23 Min.Ab 12

Johanna (28) steckt in einem Dilemma. Ein Wellnessurlaub mit ihrer Freundin Inge (29) fällt ausgerechnet auf das Wochenende, an dem sie bei einem wichtigen Firmenseminar anwesend sein muss. Da sie auf den Urlaub nicht verzichten will, überredet sie ihre Zwillingsschwester Michelle, an dem Seminar teilzunehmen. Kann wirklich funktionieren, was in der Schulzeit so einfach war? Werden die Kollegen auf den Rollentausch reinfallen oder endet die Aktion in einer Katastrophe?

SAT.1
