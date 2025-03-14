Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Mädchen hinter Klostermauern

SAT.1Staffel 4Folge 53
Mädchen hinter Klostermauern

Mein dunkles Geheimnis

Folge 53: Mädchen hinter Klostermauern

24 Min.Ab 12

Es herrscht Aufregung im Kloster: Praktikantin Laura (28) ist den Nonnen ein Dorn im Auge. Niemand versteht, warum sie ins Kloster möchte. An einem Tag erwischt Schwester Silke sie dabei, wie sie den Schrank der Oberin durchwühlt. Dann beobachtet Schwester Silke (33) Laura, wie sie sich mit einem jungen Mann trifft. Als der junge Mann dann noch nachts vor ihrem Fenster auftaucht und Laura eine Liebeserklärung macht, ist sich Schwester Silke sicher: Laura muss schwanger sein.

