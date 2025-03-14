Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Schwedische Hausfrauen

SAT.1Staffel 4Folge 55
Schwedische Hausfrauen

Schwedische HausfrauenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 55: Schwedische Hausfrauen

23 Min.Ab 12

Paula (25) ist knapp bei Kasse. Sie macht eine Umschulung zur Erzieherin und zieht aus der Not heraus wieder bei Mutter Astrid (46) ein, die selbst kaum Geld hat. Als Paula plötzlich einen teuren Roller von ihrer Mutter geschenkt bekommt, versteht sie die Welt nicht mehr. Sie beginnt, genauer auf das Leben ihrer Mutter zu achten und findet heraus, dass siein letzter Zeit erstaunlich oft Männerbesuch hat. Gibt es zwischen dem Geld und den Männern eine Verbindung?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen