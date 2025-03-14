Mein dunkles Geheimnis
Folge 55: Schwedische Hausfrauen
23 Min.Ab 12
Paula (25) ist knapp bei Kasse. Sie macht eine Umschulung zur Erzieherin und zieht aus der Not heraus wieder bei Mutter Astrid (46) ein, die selbst kaum Geld hat. Als Paula plötzlich einen teuren Roller von ihrer Mutter geschenkt bekommt, versteht sie die Welt nicht mehr. Sie beginnt, genauer auf das Leben ihrer Mutter zu achten und findet heraus, dass siein letzter Zeit erstaunlich oft Männerbesuch hat. Gibt es zwischen dem Geld und den Männern eine Verbindung?
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
