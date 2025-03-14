Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die Meisterin

SAT.1Staffel 4Folge 57
Die Meisterin

Mein dunkles Geheimnis

Folge 57: Die Meisterin

24 Min.Ab 12

Sophie (38) leitet seit zehn Jahren einen Friseurladen. Heute hat sich Tom Schmitt angekündigt, Bereichsleiter der Friseurkette. Als er den Salon betritt, bekommt er mit, wie eine Kundin schimpfend den Laden verlässt, weil die Auszubildende Saskia ihre Frisur verhunzt hat. Nicht nur das - Tom bemängelt, dass in den letzten Wochen mehrfach Diskrepanzen bei den Abrechnungen aufgefallen und die Warenbestellungen überzogen worden sind. Sophie kann sich all das nicht erklären ...

SAT.1
