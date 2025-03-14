Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 75
24 Min.Ab 12

Als Lageristin Gaby (31) ihren neuen Job als Leiterin in einer Spedition antritt, lassen sie die Herren der Schöpfung ihre Vorbehalte deutlich spüren. Vor allem Kollege Roman (34) nutzt jede Gelegenheit, um seine neue Chefin zu schikanieren. Doch Gaby lässt sich nicht unterbuttern und zeigt dem Macho seine Grenzen. Dann verschwinden plötzlich Waren aus dem Lager. Gaby droht die Probezeit nicht zu überstehen - und ist sich sicher, dass Roman hinter den Diebstählen steckt.

SAT.1
