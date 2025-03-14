Mein dunkles Geheimnis
Folge 8: Star in der Fremde
22 Min.Ab 12
Zwischen Sabrina (28) und Sebastian (36) war es ein magischer Moment, als sie sich vor zwei Wochen kennengelernt haben. Leider wohnt Sebastian in London und ist nur für ein paar Wochen in Deutschland. Dennoch glauben beide, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben können. Als Sebastian seltsame Textnachrichten bekommt und sich immer eigenartiger verhält, wird Sabrina klar, dass sie eigentlich kaum etwas über ihn weiß ...
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1