Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 84
Folge 84: Detektivin im 7. Monat

24 Min.Ab 12

Die hochschwangere Journalistin Laura (32) ist an ihrem ersten Tag im Mutterschutz mit Freundin Jenny (30) auf Baby-Shoppingtour. Stolz testet die werdende Mama ihre neueste Errungenschaft: ein Babyfon - da hört sie plötzlich einen Truckerfunk mit. Eine von offenbar drei Männerstimmen droht wütend, sich bitterböse an der Ex zu rächen! Sofort will die journalistische Spürnase herausfinden, wer seiner Ex etwas antun will und mit allen Mitteln ein drohendes Verbrechen verhindern!

SAT.1
