Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Mädelstour mit Hindernissen

SAT.1Staffel 4Folge 87
Mädelstour mit Hindernissen

Mädelstour mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 87: Mädelstour mit Hindernissen

24 Min.Ab 12

Nachdem Janine ihren Ex-Freund Markus vor zwei Wochen inflagranti beim Fremdschnackseln erwischte, hat sie der Männerwelt abgeschworen. Auch ihre beste Freundin Vera (29) will nur noch eins: schnellstmöglich ihren Ex Simon vergessen! Darum beschließen die Mädels, sich bei einer Radtour den Kummer von der Seele zu strampeln. Spontan schließt sich auch noch Pia (32) an, nachdem ihr Liebster Stefan sie mal wieder versetzt hat. Doch dann kommt's knüppeldicke ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen