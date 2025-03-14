Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Der perfekte Diebstahl

SAT.1Staffel 4Folge 99
Der perfekte Diebstahl

Mein dunkles Geheimnis

Folge 99: Der perfekte Diebstahl

23 Min.Ab 12

Kira und Benno sind frisch verheiratet und in eine neue Wohnung gezogen. Doch ihr Glück wird schnell getrübt. Irgendjemand bricht nachts bei ihnen ein und entwendet mehrfach teure Wertgegenstände, ohne dass es Einbruchspuren gibt. Kiras Ex-Freund und Bennos Sekretärin haben Zugang zum Wohnungsschlüssel und geraten unter Verdacht. Kira und Benno installieren Überwachungskameras um herauszufinden, wer bei ihnen nachts lange Finger macht!

