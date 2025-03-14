Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 109
23 Min.Ab 12

Als Arne seine Tochter Claudia für das Wochenende von seiner Exfrau Inga abholen will, findet er deren Wohnung verwüstet vor. Nicht nur deshalb macht sich Arne Sorgen um seine Exfrau. Denn seit Inga mit ihrem Chef Lasse zusammen ist, wirkt sie verstört. Arne entdeckt, dass Inga mit Tabletten dealt und zwielichtigen Umgang hat. Dann wird die 38-Jährige am helllichten Tag vor Arnes Augen von zwei Schlägertypen entführt ...

