Mein dunkles Geheimnis
Folge 20: Schnipsel - verzweifelt gesucht
22 Min.Ab 12
Monika (40) will nur eben in die Bäckerei und bindet ihren heißgeliebten Hund Schnipsel vor der Tür an. In einem Bruchteil von Sekunden hält ein fremdes Auto und ein vermummter Mann entführt den kleinen Rüden. Zu allem Übel hat Schnipsel eine Magenkrankheit und benötigt regelmäßig überlebensnotwendige Medikamente. Wird Monika ihren Schnipsel retten können?
Mein dunkles Geheimnis
Reality
DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1