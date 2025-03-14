Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 21
24 Min.Ab 12

Was ist nur mit Nadines Mutter Gerda (71) los? Von heute auf morgen möchte die sie nichts mehr mit ihrer Tochter zu tun haben, weil sie glaubt, Nadine oder ihr Enkel Tommy (16) hätten ihre wertvolle Briefmarken- und Münzsammlung gestohlen. Eigentlich sind Mutter und Tochter immer bestens miteinander ausgekommen und genau deswegen will Nadine um jeden Preis herausfinden, was wirklich der Grund für Gerdas Verhalten ist.

