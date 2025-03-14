Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Kleider machen Leute

SAT.1Staffel 5Folge 22
Kleider machen Leute

Kleider machen LeuteJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 22: Kleider machen Leute

23 Min.Ab 12

Model-Bookerin Anja (33) und Model Frank (35) sind seit einigen Wochen ein Paar und bis über beide Ohren verliebt. Deswegen sieht Anja auch darüber hinweg, dass Frank scheinbar stets ohne Geld aus dem Haus geht und sie immer wieder für sein Mittagessen und seinen Kaffee aufkommen muss. Doch als er die Zutaten für ein gemeinsames Abendessen aus einem Müllcontainer sammelt, werden Anja und ihre beste Freundin Corinna (31) skeptisch und stellen Frank zur Rede.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen