Mein dunkles Geheimnis
Folge 27: Der Feind in meinem Haus
23 Min.Ab 12
Bianca und Jonas haben sich eine neue Haushaltshilfe und Nanny für ihre siebenjährige Tochter Emily ins Haus geholt. Zunächst macht Manuela einen netten und pflichtbewussten Eindruck, doch schnell merkt Bianca, dass irgendwas mit der 60-Jährigen nicht stimmt. Um auf Nummer sicher zu gehen, installieren die Eltern Kameras im Haus. Auf den Videos sehen sie das wahre Gesicht von Manuela. Wen haben sich Jonas und Bianca da nur ins Haus geholt?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1