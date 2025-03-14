Mein dunkles Geheimnis
Folge 64: Schwein gehabt!
24 Min.Ab 12
Geschäftsmann Olaf (44) wird von zwei Unbekannten mit Handschellen ans Bett gefesselt und unfreiwillig auf den Allerwertesten tätowiert. Ehefrau Hannah (42) traut ihren Augen kaum, als sie ihren Mann entdeckt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Diana (44) beobachtet die misstrauische Ehefrau ihren Mann. Als auch noch Olafs Geschäftspartner Walter überfallen und tätowiert wird, eskaliert die Situation. Was haben die Männer verbrochen, dass ihnen so übel mitgespielt wird?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1