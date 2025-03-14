Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 68
24 Min.Ab 12

Nach einem Übetfall in den eigenen vier Wänden hält es die zweifache Mutter in ihrem Hochhausviertel nicht mehr aus. Sie überrascht ihren Mann Harald und ihre beiden Kinder Kimberley und Joel mit einem Spontan-Umzug. Doch die Familie ist erschüttert über das neue Zuhause und rebelliert. Und auch die Nachbarn stehen den Neuankömmlingen mehr als skeptisch gegenüber. Doch Birgit bleibt hart! Welches Geheimnis hat die 45jährige Hausfrau?

SAT.1
