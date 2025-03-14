Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 69
23 Min.Ab 12

Die mollige Stella will unbedingt abnehmen und schreckt dabei auch vor ungewöhnlichen Methoden nicht zurück. Stellas 50-jähriger Papa Rainer kann den plötzlichen Abnehmwahn seiner Tochter nicht fassen. Der Hausmeister glaubt, dass Stella ihm etwas verheimlicht. Warum will die 24-Jährige unbedingt abspecken.

SAT.1
