Mein dunkles Geheimnis
Folge 76: Ein Vater in Angst
24 Min.Ab 12
Der alleinerziehende Benno hat Angst um seine 20-jährige Tochter Mischa. Die Berufsschülerin steht kurz vor ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten Ronny, doch der scheint ein gemeiner Schläger zu sein. Als Benno blaue Flecken am Arm seiner Tochter entdeckt, sucht er Hilfe bei seiner Freundin Sonja, die bei der Polizei arbeitet. Die beiden finden heraus, dass Ronny in kriminelle Kreise abgerutscht ist. Kann der 41-Jährige Mischa vor einem großen Fehler bewahren?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
