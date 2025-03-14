Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Schwägerin am Abgrund

SAT.1Staffel 5Folge 81
Schwägerin am Abgrund

Mein dunkles Geheimnis

Folge 81: Schwägerin am Abgrund

24 Min.Ab 12

Arzthelferin Frauke wähnt ihr Baby Selina in den besten Händen: bei Tante Alice. Doch die 49-Jährige verändert sich mit ihren neuen Pflichten: immer dreister greift sie in das Leben der jungen Familie ein und beansprucht das Baby für sich! Frauke bekommt es mit der Angst zu tun. Will ihre Schwägerin ihr das Baby ganz entfremden? Als Alice schließlich ihre Nichte in aller Öffentlichkeit stillt, dreht Frauke durch!

