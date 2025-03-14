Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 85
Folge 85: Wenn das Handy zweimal klingelt

24 Min.Ab 12

Gefesselt in der Öffentlichkeit! Der 40-jährige Ingo wird von einer Joggerin an einen Laternenpfahl gekettet aufgefunden. Der Steuerberater kann sich an nichts mehr erinnern. Ingos hochschwangere Freundin Eileen macht sich große Sorgen, denn es bleibt nicht bei dem einen Anschlag. Doch warum will der werdende Vater keine Anzeige gegen den unbekannten Täter stellen? Wer hat es auf Ingo abgesehen?

