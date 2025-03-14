Mein dunkles Geheimnis
Folge 87: Papa soll endlich zahlen
23 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Karin ist finanziell am Ende. Die Callcenter-Mitarbeiterin arbeitet in Doppelschichten, während ihr Ex-Mann Gerd keinen Cent Unterhalt bezahlt. Das Geld reicht kaum zum Leben für ihre beiden Kinder und sie. Gemeinsam mit ihrer Freundin Bärbel setzt sie Gerd das Messer auf die Brust und fordert ihr Recht auf Unterstützung ein. Doch Gerd hat sein gesamtes Vermögen verloren und muss jetzt auf einem Campingplatz wohnen. Wird Karin diese bittere Pille schlucken?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1