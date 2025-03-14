Mein dunkles Geheimnis
Folge 105: An der Fritten-Front
23 Min.Ab 12
Renate und Walter Koslovski betreiben einen erfolgreichen Imbiss. Doch seit einiger Zeit macht ihnen die neuangesiedelte Konkurrenz zu schaffen. Plötzlich tauchen überall Plakate und Flyer auf, auf denen behauptet wird, die Koslovskis würden Gammelfleisch servieren. Als dann auch noch verdorbenes Fleisch im Kühlschrank lagert und das Gesundheitsamt eine tote Ratte im Laden entdeckt, steht es sehr schlecht um den Imbiss. Wer will das Geschäft der beiden Eheleute torpedieren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1