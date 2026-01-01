Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das Arztgeheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 34
Das Arztgeheimnis

Das ArztgeheimnisJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 34: Das Arztgeheimnis

23 Min.Ab 12

Die Sprechstundenhilfe Stina ist ganz verzaubert: Nicht nur, dass es in ihrem Dorf endlich wieder einen Landarzt gibt, nein, der 39-jährige Christian Berthold ist dazu noch ein sehr attraktiver Mann! So sehr Stina ihren Chef auch anhimmelt, so wenig kann sie seine unorthodoxe Arbeitsweise und zahlreiche weitere merkwürdige Begebenheiten übersehen. Was stimmt mit dem Landarzt nicht?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen