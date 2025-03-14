Mein dunkles Geheimnis
Folge 49: Nichts geht mehr
23 Min.Ab 12
Eine Tochter hat Angst um ihren Vater, der sich nach dem Tod seiner Frau mit zwielichtigen Typen einlässt. Als bei Überfällen eine rote Skimaske benutzt wird und sie eine ähnliche bei ihrem Vater findet, muss sie der Sache auf den Grund gehen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1