SAT.1Staffel 2Folge 83
23 Min.Ab 12

Jana und ihr ukrainischer Freund Victor wollen heiraten. Das verliebte Paar plant eine gemeinsame glückliche Zukunft in Deutschland. Doch plötzlich beginnt die Ausländerbehörde die Heiratsabsichten der beiden zu überprüfen. Ein anonymer Hinweisgeber verdächtigt das Paar, eine Scheinehe zu schließen! Will Janas Ex-Freund Ludwig das Glück der beiden zerstören?

