SAT.1Staffel 3Folge 44
23 Min.Ab 12

Yvonne scheint ihren Traummann endlich gefunden zu haben. Seit neun Monaten ist sie mit dem attraktiven Dr. Sven Wessel superglücklich. Bis zu dem Tag, an dem sie zufällig auf die hübsche Sarah trifft. Es stellt sich heraus, dass der liebe Herr Doktor zweigleisig fährt und Sarah ebenfalls mit Sven eine Beziehung führt. Komplott oder Krieg? Wofür werden sich die Frauen entscheiden?

