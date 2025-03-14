Mein dunkles Geheimnis
Folge 49: Zu vermieten
22 Min.Ab 12
Nina und Erik sind zufrieden: Sie lieben sich, schätzen das Szeneviertel, in dem sie leben und fühlen sich in ihrer Wohnung äußerst wohl. Doch die Harmonie wird jäh gestört, als sie plötzlich von wildfremden Menschen belagert werden, die ihre Wohnung mieten wollen. Dabei berufen sich die Störenfriede auf eine entsprechende Annonce! Versuchen die ungeliebten Nachbarn, Nina und Erik aus ihrer Wohnung zu vertreiben? Als das Paar nachforscht, tun sich ungeahnte Abgründe auf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
