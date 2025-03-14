Mein dunkles Geheimnis
Folge 52: Wo wohnst Du?
23 Min.Ab 12
Die 16-jährige Schülerin Maja wird von einigen Mitschülern so heftig terrorisiert, dass ihr Vater Olaf zu einem illegalen Trick greift, damit Maja die Schule wechseln kann. Zum Schein meldet der Alleinerziehende sich und seine Tochter in der Wohnung einer guten Freundin an, die in der Nähe von Majas Wunschschule lebt. Majas äußerst charmante Lehrerin besteht darauf, das häusliche Umfeld ihrer neuen Schülerin kennenzulernen und ein turbulentes Versteckspiel beginnt.
12
