SAT.1Staffel 4Folge 108
Folge 108: Beste Feindinnen

23 Min.Ab 12

Mia und Eva sind seit ihrer Kindheit beste Freundinnen. Beide planen, ihre Freunde Volker und Heiko am selben Tag zu heiraten. Doch im begehrten Standesamt ist an diesem Tag nur noch ein einziger Termin frei, den Eva zufällig für sich und Heiko reservieren kann. Zum ersten Mal kommt es zwischen den Freundinnen zum ernsten Streit. Plötzlich versucht jemand mit allen Mitteln, Evas und Heikos Hochzeit zu sabotieren: Ob wirklich Mia dahintersteckt?

